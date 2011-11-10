《SAFT专栏》等待欧洲央行奇迹式援救行动

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 蔡美珍

路透11月10日电---现在看来我们恐将需要由欧洲央行发动奇迹式干预行动,否则欧元区将步向一场混乱的分裂.

除非欧洲央行祭出违反自身使命的援救行动--比较可能是直接放款给意大利,同时大量增加货币供给--否则众多不利于欧洲货币联盟的力量,将压垮意大利,并危及法国.

意大利政局混乱,加上一些清算机构调高意大利公债保证金的消息,周三将意大利10年期公债收益率一举推升至欧元问世以来纪录高位7.5%.市场似乎不太相信欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模及运作能力足以有效支援意大利.

意大利债券市场高居全球第三大,支撑意大利所需要的资源极为庞大,连带引发外界质疑对西班牙的支援,以及法国维持AAA评等的能力,如果法国失去AAA评等,将剩下德国独撑大局.

欧洲央行已经在次级市场持续买进意大利公债,但央行仍然自认为只是提供临时性支撑,直到其他欧洲援助机制能够取而代之.

现在已经没有时间这麽想了,欧洲央行以及参与管理央行的成员国,必须作出决定,究竟是要坚守先前设下的原则,或是要保住欧元.

"现在需要的是由欧洲央行明确表态,对于那些符合特定且严格的条件、且因此可被安全地认定为具备偿债能力的国家,欧洲央行将做为其最後的放款者."Berenberg Bank经济分析师Holger Schmieding在客户报告中写道.

"我们仍然认为欧洲央行会出手拯救欧元,同时到头来也是救了央行自己,而当所有维系欧元完整的其他方法都已用尽时,德国央行甚至可能默许这种作法."

要拯救欧元,欧洲央行必须向外宣告,央行将扮演欧元区主权体的最後放款者,大规模介入初级债券市场,大举印行货币以支应借款,也就是将政府债务货币化.要确实奏效,则还必须同时提出可靠的承诺,不只是承诺经济改革,还要承诺进行财政整合,永久改变欧洲央行的角色.

这听来不像很有可能的事吧,特别是如果要在未来一两周发生的话.

**浩大法律工程**

这不但被许多欧洲央行官员视为天大禁忌,而且也直接抵触了明列欧洲央行职权限制的条约.欧洲条约101条款明白禁止欧洲央行借钱给各国政府,103条款禁止欧元区为成员国债务承担责任.这也就是说,若非欧洲央行打破规定,违反央行成立原则,就必须由结构性调整机制在未来一周变出奇迹,修改央行的使命任务.

欧洲央行资产负债表所要吸纳的大量债务,可能会让央行自己也需要增资,这可不是件小事.

假设这一切都设法过关了,在看到意大利纯粹只是因为规模很大便获得援救後,欧洲其他弱国将会立刻要求重新谈判他们的援救条件.更不用说,这些行为几乎笃定会在德国等其他地方掀起巨大的政治及法律抗争.

先不用说付诸实现的可能性极低,这到底是不是好主意也很难说.只要欧洲央行一开始增加货币供给,欧元就会大跌,美国联邦储备理事会就会面临发动量化宽松的压力,以阻止美元升值拖累美国经济,一场货币大战便蓄势待发.

另一种可能作法是由国际货币基金组织(IMF)主导援救意大利,可能由EFSF提供部分资金.但是这个任务对IMF而言可能也是过于庞大,无法从IMF的出资国家获得足够支持.试想一下,如果美国透过IMF提供数亿美元援助欧洲,奥巴马政府在大选年要如何向选民解释.

其他选择都一样希望渺茫.单纯放弃希腊,几个月前或许可以成功,但现在已经不够.如果意大利和其他几个国家同时离开欧元区,很难想像全球金融体系会有何种下场.

在面临诸多风险下,股市为何反应相对不大,这是个谜.或许大量供给货币会有利于风险较高资产;不过如果欧元区分崩离析,绝对不会有利.

无论如何,看起来我们就将要知道结局为何了.(完)