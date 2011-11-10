〔台湾汇市〕台币兑美元收挫1.96角至三周低位,因义大利情势恶化

路透台北11月10日电---台币兑美元TWD=TP周四收挫1.96角,至近三周以来低位.因义大利借贷成本飙升至临界点,引发市场恐慌,打压风险交易偏好,台股跌逾3%,非美货币亦接连下挫,连累台币走势.

交易商指出,跟随亚币兑美元承压走势,台币开盘不久便贬破30.2元,外商、进口商买汇力道强劲,惟出口商见机不可失,陆续抛出手中美元部位;在买卖双方势均力敌之下,台北与元太外汇经纪公司爆出16.79亿美元的成交大量,一扫上日清淡市况.

"欧债可能会引发骨牌效应,加上外资持续汇出、台股难上,台币未来走贬的机会较大."一位汇银人士称.

市场人士并表示,除欧债充满不确定性外,明年台湾总统大选在即,选情胶着令外资纷纷离场观望,且全球经济衰退疑虑迟迟不散,继澳洲、欧洲央行降息後,印尼央行周四也意外宣布降息50个基点,且幅度大于预期,台币後市不容乐观.

他们预估,台币明日交投先看30.20-30.40元间,并持续观察稍晚欧美股市有无止跌的迹象.

台币兑美元前次收盘低位出现在10月21日,报30.299元;台币盘中亦触及半个月低位,为10月24日30.300元以来最低.

台湾加权指数.TWII周四暴跌3.35%至7,308.68点;外资及陆资在台股大幅卖超127.16亿台币,已连续三日卖超,累计金额为157.75亿.[ID:nCT0418866]

另外,新兴亚洲货币周四走低,因意大利借款成本飙升引发欧元区分裂疑虑後,投资者抛售风险资产,印尼卢比跌至逾六周低点,此前印尼央行宣布的降息幅度超出市场预期.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.262 30.066 30.066-30.262 30.066 12.44 4.72

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.232 30.050 30.200-30.259 30.222 4.35 2.55

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.000/0.015

美元/台币六个月期 -0.135/-0.095 -0.190/-0.160

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