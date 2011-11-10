《外汇动态》美元/卢比现汇及一个月期NDF上扬,因印尼央行降息

0707GMT---一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=及美元/卢比现汇IDR=ID上涨,此前印尼央行宣布降息50基点,幅度高于预期;但投资人仍对该行的干预行动谨慎以对.