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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 15:29 BJT

《外汇动态》美元/卢比现汇及一个月期NDF上扬,因印尼央行降息

0707GMT---一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=及美元/卢比现汇IDR=ID上涨,此前印尼央行宣布降息50基点,幅度高于预期;但投资人仍对该行的干预行动谨慎以对.

一个月期美元/卢比NDF涨0.6%至9,080,为10月6日以来最高位.

美元/卢比亦续涨至9,008.在降息以前则为上涨1.1%至8,985.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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