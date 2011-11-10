《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透伦敦11月10日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:在形成指标烛型的情况下,市场摆脱过去一周来的空头旗型,大举脱离55日/233日移动均线区间,我们的观点因而更加偏空.
过去一个月来的整体架构,亦可被视为头肩顶的图型(这里可以看出是一个下档延续型态),目标位为1.2830/60(最近的目标为1.3230).
我们预计欧元短期内将重探1.3585的颈线位置,而後再度走贬.
美元指数:自78.6%费波纳奇支撑下跌及起涨的走势构成了三波段架构,紧接着突破55日/233日移动均线区间及B波高点,使市场处于十分偏多的位置.
若我们对波浪的假设正确,则美元将在短期内升逾10月初的高位.(完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元