《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月10日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在形成指标烛型的情况下,市场摆脱过去一周来的空头旗型,大举脱离55日/233日移动均线区间,我们的观点因而更加偏空.

过去一个月来的整体架构,亦可被视为头肩顶的图型(这里可以看出是一个下档延续型态),目标位为1.2830/60(最近的目标为1.3230).

我们预计欧元短期内将重探1.3585的颈线位置,而後再度走贬.

美元指数:自78.6%费波纳奇支撑下跌及起涨的走势构成了三波段架构,紧接着突破55日/233日移动均线区间及B波高点,使市场处于十分偏多的位置.

若我们对波浪的假设正确,则美元将在短期内升逾10月初的高位.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]