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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 16:49 BJT

《外汇动态》投资人逢低买进日圆,做为对日本干预的回应

0816GMT---日本在10月31日创纪录地抛售7.7万亿(兆)日圆干预,促使投资人采取行动:买进日圆资产或出脱海外债券.

在10月31日至11月5日之间,有2.8万亿日圆资金流入日本.日本创纪录的抛售日圆有很大一部分在数日内就已被抵消,这很大程度上源自于出口商对于日圆的需求,以及市场上的投机意志.

日本央行有雄厚的"战争基金",可能不得不动用该资金来缓日元升速,而非使之停止上涨.(完)

--编译 张明钧;审校 王丽鑫

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