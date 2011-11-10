〔韩国汇市〕韩元兑美元受意大利债务危机影响收贬,公债劲升

路透首尔11月10日电---韩国韩元兑美元KRW=周四下跌,受韩股重挫拖累;意大利公债收益率上扬,加深意大利债务危机疑虑,打击股市信心.

韩元兑美元KRW=KFTC周四本地市场收报1,134.2,较周三收盘价1,117.4下跌1.5%.

韩元盘中低点为1,137.5,为10月24日以来盘中低位,但随後贬幅缩减,受外资收购韩国轮胎(000240.KS)股权的韩元买需支撑.