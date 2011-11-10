〔台湾个股〕中信银获准设立大陆上海分行,为本地银行的第七家

路透台北11月10日电---台湾信用卡发卡大行--中国信托银行周四表示,其上海分行申设案已于今日接获中国银行业监督管理委员会的核准,可望成为台湾第七家在大陆设有分行的本地银行.

中信银表示,本于去年4月申请设立大陆子行,惟因环境改变,去年7月由申设子行改为申设分行,致分行申设进度较预期落後.中信银也表示,上海分行预计设在上海市浦东新区的第一高楼"上海环球金融中心".

中信金(2891.TW)大陆事业总执行长罗联福表示,中国信托上海分行的营业资金为人民币8亿元,上海分行开业初期将以长三角地区的台商为主要服务客群,待取得人民币执照後,再拓展业务至大陆中小企业.

台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,大都集中在上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.

另外,第一银行的第二家分行预计在成都设立,已获台湾主管机关的批准.

此外,中信金控在本季的投资人说明会上也表示,明年在中国上海新设股权管理公司,估计将募集3亿美元或等值人民币,投资台商企业.此外也将在上海新设租赁公司,将送主管机关核可.[ID:nCT0415876]

中信金周四收盘下跌5.36%,报17.65台币,跑输大盘.TWII的下跌3.35%.(完)