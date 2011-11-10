〔台湾个股〕中信银获准设立大陆上海分行,为本地银行的第七家

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透台北11月10日电---台湾信用卡发卡大行--中国信托银行周四表示,其上海分行申设案已于今日接获中国银行业监督管理委员会的核准,可望成为台湾第七家在大陆设有分行的本地银行.
中信银表示,本于去年4月申请设立大陆子行,惟因环境改变,去年7月由申设子行改为申设分行,致分行申设进度较预期落後.中信银也表示,上海分行预计设在上海市浦东新区的第一高楼"上海环球金融中心".
中信金(2891.TW)大陆事业总执行长罗联福表示,中国信托上海分行的营业资金为人民币8亿元,上海分行开业初期将以长三角地区的台商为主要服务客群,待取得人民币执照後,再拓展业务至大陆中小企业.
台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,大都集中在上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.
另外,第一银行的第二家分行预计在成都设立,已获台湾主管机关的批准.
此外,中信金控在本季的投资人说明会上也表示,明年在中国上海新设股权管理公司,估计将募集3亿美元或等值人民币,投资台商企业.此外也将在上海新设租赁公司,将送主管机关核可.[ID:nCT0415876]
中信金周四收盘下跌5.36%,报17.65台币,跑输大盘.TWII的下跌3.35%.(完)
--记者 高洁如; 审校 乔艳红
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7