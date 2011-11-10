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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:41 BJT

《外汇动态》欧元/美元下档目标看向1.3145--巴克莱资本

0929GMT---欧元/美元跌破重要支撑後,巴克莱资本认为进一步下档目标在9月26日低点1.3380,接着是10月4日低点1.3145.

"德国/美国两年期公债利差亦指向欧元前景不利,收益率利差正逼近年内新低,"巴克莱称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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