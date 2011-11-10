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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 19:28 BJT

〔全球经济〕欧债危机对世界经济复苏带来严峻挑战--中国总理

路透上海11月10日电---中国国务院总理温家宝周四称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,给世界经济复苏带来严峻的挑战.

中国中央电视台援引温家宝表示,"中国政府坚持把自己的事情办好,致力于保持本国经济平稳较快发展."

欧债危机愈演愈烈,继希腊政府可能破产之後,意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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