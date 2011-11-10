〔东京汇市〕欧元盘初获守住涨势,因政治僵局减轻

2152GMT---欧元周五亚洲盘初暂时守住涨势,在意大利显示其能够自行从市场融资之後,欧元兑美元脱离一个月低点,尽管意大利融资成本偏高.

多个迹象显示,意大利和希腊的政治僵局正在化解当中,而欧洲央行扩大买进意大利公债亦有助于提振人气.

欧元兑美元EUR=报1.3605,脱离周四低点1.3481,但本周仍下跌了1.6%.美元指数.DXY自一个月高点78.165下滑至77.608.这协助澳元兑美元AUD=D4上涨约0.01美元至1.0154.

接下来公布的欧洲经济数据将成为焦点,因市场愈发预期欧洲将会陷入衰退.西班牙将在周五公布国内生产总值(GDP)数据,法国及德国GDP数据则将在下周初出炉.

韩国央行今日稍晚的政策会议料将不会改变政策,尽管印尼央行周四出人意料地降息50个基点.(完)