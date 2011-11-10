〔东京汇市〕欧元盘初获守住涨势,因政治僵局减轻

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
2152GMT---欧元周五亚洲盘初暂时守住涨势,在意大利显示其能够自行从市场融资之後,欧元兑美元脱离一个月低点,尽管意大利融资成本偏高.
多个迹象显示,意大利和希腊的政治僵局正在化解当中,而欧洲央行扩大买进意大利公债亦有助于提振人气.
欧元兑美元EUR=报1.3605,脱离周四低点1.3481,但本周仍下跌了1.6%.美元指数.DXY自一个月高点78.165下滑至77.608.这协助澳元兑美元AUD=D4上涨约0.01美元至1.0154.
接下来公布的欧洲经济数据将成为焦点,因市场愈发预期欧洲将会陷入衰退.西班牙将在周五公布国内生产总值(GDP)数据,法国及德国GDP数据则将在下周初出炉.
韩国央行今日稍晚的政策会议料将不会改变政策,尽管印尼央行周四出人意料地降息50个基点.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)