〔加拿大股市〕连续第二日收低,金铜价格下滑拖累矿业股

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透多伦多11月10日电---加拿大股市周四连续第二日下滑,在震荡交投中触及一周低点,铜价和金价下滑,拖累矿业股.
铜价连续第五日下滑,因部分受欧债问题影响,需求前景趋于黯淡.不安的投资人对好坏参半的欧洲消息做出反应,另避险买盘降温,则拖累了金价.
基本金属和金矿商相关类股下跌逾1%.金融股则跌0.6%.
"最容易受到欧洲消息冲击的区块是金融和大宗商品,"Global Securities的研究主管Elvis Picardo说.
基本金属矿商股价下跌2.5%,First Quantum Minerals(FM.TO)重挫7.9%至18.20加元,该股过去两日挫跌逾20%.
Silver Standard Resources(SSO.TO)跌至近三年低点.TransCanada(TRP.TO)则跌1.8%至39.85加元.
银行股小幅下滑,加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)下跌1.6%至71.45加元.加拿大银行业对欧洲债务的曝险较全球其他同业低.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低47.35点,或0.4%,报12,108.87点,盘中曾跌逾1%至12,025.57点.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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