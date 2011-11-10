〔加拿大股市〕连续第二日收低,金铜价格下滑拖累矿业股

路透多伦多11月10日电---加拿大股市周四连续第二日下滑,在震荡交投中触及一周低点,铜价和金价下滑,拖累矿业股.

铜价连续第五日下滑,因部分受欧债问题影响,需求前景趋于黯淡.不安的投资人对好坏参半的欧洲消息做出反应,另避险买盘降温,则拖累了金价.

基本金属和金矿商相关类股下跌逾1%.金融股则跌0.6%.

"最容易受到欧洲消息冲击的区块是金融和大宗商品,"Global Securities的研究主管Elvis Picardo说.

基本金属矿商股价下跌2.5%,First Quantum Minerals(FM.TO)重挫7.9%至18.20加元,该股过去两日挫跌逾20%.

Silver Standard Resources(SSO.TO)跌至近三年低点.TransCanada(TRP.TO)则跌1.8%至39.85加元.

银行股小幅下滑,加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)下跌1.6%至71.45加元.加拿大银行业对欧洲债务的曝险较全球其他同业低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低47.35点,或0.4%,报12,108.87点,盘中曾跌逾1%至12,025.57点.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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