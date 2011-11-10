〔货币市场〕最近一周外商金融机构美国商业票据供应减少

路透纽约11月10日电---外商金融机构的美国商业票据供应在最近一周下滑,因投资人避开易受欧元区债务危机进一步恶化影响的发行者.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,在截至11月9日止当周,外商银行业者和其他金融机构的商业票据,未经季节调整的流动金额减少34亿美元至1,841亿美元.

"受欧洲的不确定性影响,所有外商银行的美元融资大幅减少,"纽约道明证券(TD Securities)美国融资部门主管Mike Lin说.

但外商银行的商业票据供应在最近一周增加1.6%.根据FED,外商非银行机构的商业票据供应减少50亿美元.

近期数据显示,美国货币市场基金和其他现金投资者已降低对欧元区银行业债务的曝险.

"没有人真的清楚这些银行的持仓情况,"Mike Lin说.

分析师称,货币基金和其他投资者将资金转入银行帐户、美国国库券等较安全的资产.

至于欧元区银行业,则较为仰赖欧洲央行和透过外汇市场进行成本较高的借贷,来支应其美元操作.

三个月期欧元/美元互换EURCBS3M=ICAP小幅扩大5个基点至负117基点,齐平11月3日触及的近三年最阔水准.

五年期欧元/美元互换EURCBS5Y=ICAP则创2009年初以来最扩水准负47.5基点,周三为负45.4基点.

此外,美国债市周五将因退伍军人节休市.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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