〔货币市场〕最近一周外商金融机构美国商业票据供应减少

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透纽约11月10日电---外商金融机构的美国商业票据供应在最近一周下滑,因投资人避开易受欧元区债务危机进一步恶化影响的发行者.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,在截至11月9日止当周,外商银行业者和其他金融机构的商业票据,未经季节调整的流动金额减少34亿美元至1,841亿美元.
"受欧洲的不确定性影响,所有外商银行的美元融资大幅减少,"纽约道明证券(TD Securities)美国融资部门主管Mike Lin说.
但外商银行的商业票据供应在最近一周增加1.6%.根据FED,外商非银行机构的商业票据供应减少50亿美元.
近期数据显示,美国货币市场基金和其他现金投资者已降低对欧元区银行业债务的曝险.
"没有人真的清楚这些银行的持仓情况,"Mike Lin说.
分析师称,货币基金和其他投资者将资金转入银行帐户、美国国库券等较安全的资产.
至于欧元区银行业,则较为仰赖欧洲央行和透过外汇市场进行成本较高的借贷,来支应其美元操作.
三个月期欧元/美元互换EURCBS3M=ICAP小幅扩大5个基点至负117基点,齐平11月3日触及的近三年最阔水准.
五年期欧元/美元互换EURCBS5Y=ICAP则创2009年初以来最扩水准负47.5基点,周三为负45.4基点.
此外,美国债市周五将因退伍军人节休市.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017