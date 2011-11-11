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债券 | 2011年 11月 11日 星期五 08:26 BJT

〔美国经济〕美联储主席贝南克:焦点放在降低失业,欧洲情势恐冲击美国

路透德州11月10日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,美联储"致力于"降低失业,而他警告称欧洲的紧张情势恐对全球经济造成冲击.他是在抨击他不遗馀力的保守势力地盘上发表维护FED的演说.

"我知道,对于许多人而言,经济衰退感觉好像从来没有结束."贝南克在德州边境城市El Paso近郊的陆军基地举办的市民大会形式的论坛上表示.

"我并不相信老派景气循环理论.我认为若我们可以提供协助,我们就必须帮助民众."

美联储、特别是主席贝南克遭受许多保守派人士的抨击,因这些人士担心联储的积极宽松货币政策可能让美元贬值,从而导致通胀上扬.

贝南克称美国长期失业率偏高是国家级危机,表明决策人士仍将重点放在降低高达9%的失业率,但他警告称可能需要更多时间才能让失业率回到较为正常水准.

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