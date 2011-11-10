全球外汇市场11月11日主要消息

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
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11月10日(四)
2350 - 日本10月企业物价指数
11月11日(五)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行记者会
0030 - 美国财政部长盖特纳在2011亚太经济合作会议(APEC)结束後举行记者会
0930 - 英国10月生产者物价指数(PPI)投入物价、产出物价
1130 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在马德里出席一场圆桌讨论会.
-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)对该行区域网络发表演讲
-- - 葡萄牙议会就2012年预算展开辩论
-- - 挪威央行副总裁JAN QVIGSTAD在阿姆斯特丹出席"金融创新对社会福利的影响会议"
1455 - 汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数初值
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)公布一周领先指标
1815 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在芝加哥联邦储备银行第14届国际银行业年会上发表演讲
1945 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席IMF举办的"货币与宏观审慎政策:改变与对策"小组讨论
2215 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯出席芝加哥联邦储备银行第14届国际银行业年会的议程.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)