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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:20 BJT

全球外汇市场11月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月10日(四)

2350 - 日本10月企业物价指数

11月11日(五)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行记者会

0030 - 美国财政部长盖特纳在2011亚太经济合作会议(APEC)结束後举行记者会

0930 - 英国10月生产者物价指数(PPI)投入物价、产出物价

1130 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在马德里出席一场圆桌讨论会.

-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)对该行区域网络发表演讲

-- - 葡萄牙议会就2012年预算展开辩论

-- - 挪威央行副总裁JAN QVIGSTAD在阿姆斯特丹出席"金融创新对社会福利的影响会议"

1455 - 汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数初值

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)公布一周领先指标

1815 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在芝加哥联邦储备银行第14届国际银行业年会上发表演讲

1945 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席IMF举办的"货币与宏观审慎政策:改变与对策"小组讨论

2215 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯出席芝加哥联邦储备银行第14届国际银行业年会的议程.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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