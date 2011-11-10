〔企业并购〕美国卡特彼勒向年代煤矿机电提出收购要约

港报社评：从新年两宗新闻，看内地社情民意--明报2月6日

在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。