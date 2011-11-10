〔企业并购〕美国卡特彼勒向年代煤矿机电提出收购要约

港报社评：从新年两宗新闻，看内地社情民意--明报2月6日
在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。
路透11月10日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)表示:
* 向年代煤矿机电8043.HK提出收购要约
* 以完全稀释的股份计算,收购年代煤矿机电的要约金额介于44.9亿至68.85亿港元之间
* 要约中包含以全数现金收购的其他选项,将以每股0.88港元收购上述股份
* 此要约将由全资子公司Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.提出
* 第二个选项为借款凭证,让凭证持有者在赎回时可以每单位取回0.75-1.15港元.
(完)
在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。