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公司新闻(中文) | 2011年 11月 11日 星期五 07:24 BJT

〔企业并购〕美国卡特彼勒向年代煤矿机电提出收购要约

路透11月10日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)表示:

* 向年代煤矿机电8043.HK提出收购要约

* 以完全稀释的股份计算,收购年代煤矿机电的要约金额介于44.9亿至68.85亿港元之间

* 要约中包含以全数现金收购的其他选项,将以每股0.88港元收购上述股份

* 此要约将由全资子公司Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.提出

* 第二个选项为借款凭证,让凭证持有者在赎回时可以每单位取回0.75-1.15港元.

(完)

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