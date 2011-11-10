版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 07:45 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣安住淳称,正密切注意汇市波动

路透东京11月11日电---日本财务大臣安住淳周五表示:

* 正密切注意汇市波动

* 已经指示下属留意汇市是否有投机波动

* 希望意大利情势能趋稳

* 将会与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就欧洲议题交换看法

*没有编列第四套追加预算的计画(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐