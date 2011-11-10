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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:35 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超460万股

路透东京11月11日电---以下为日本股市周五开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 13.6

买单 9.0

----------------

净卖单 4.6

(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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