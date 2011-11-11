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公司新闻(中文) | 2011年 11月 11日 星期五 08:07 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯不应被视作日本市场的代表--金融大臣自见庄三郎

路透东京11月11日电---日本金融大臣自见庄三郎周五称,因为奥林巴斯(7733.T)丑闻就称日本市场缺乏纪律是不恰当的.

他并称,倘若怀疑涉嫌违法行为,日本证券交易和监察委员会(Securities Exchange and Surveillance Commission)需要开展严厉的,按章办事的调查.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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