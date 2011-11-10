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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:49 BJT

〔东京汇市〕欧元暂时守住上日温和涨势,前景仍黯淡

* 欧元守住上日的温和涨势

* 意大利政治僵局可能缓解的迹象对欧元有利

* 欧元前景仍旧黯淡

路透悉尼11月11日电---欧元兑美元脱离一个月低点之後周五在亚洲盘中暂时守住涨势,因意大利能够自行从债市筹资,虽然其发债成本偏高,但仍让众人松了口气.

欧元兑美元EUR=报1.3602,自周四低点1.3481弹升.多个迹象显示,意大利和希腊的政治僵局可能正在化解当中,加上欧洲政界人士否认正在讨论分割欧元区的传闻,令欧元获得支撑.

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