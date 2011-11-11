〔美股业绩〕英伟达季度营收和获利略高于预期,股价盘後劲扬

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 营收略高于市场预期
* 本季营收预估低于预期
* 盘後股价上扬
路透11月10日电---绘图晶片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)第三季财报超越预期,因在个人电脑市场低迷之际,该公司把焦点放在智慧型手机和平板电脑上,然而,其本季营收预估则略低于预期.
英伟达股价在财报公布後跳升逾5%.
英伟达表示,本季度营收料较上季增加或减少2%,即约10.45-10.87亿美元,而分析师的平均预估为10.69亿美元.
该公司根据公认会计原则(GAAP)估算的获利为1.783亿美元或每股获利0.29美元,上年同期分别为8,490万美元或每股0.15美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预估为第三季每股获利0.26美元.
英伟达截至10月30日止当季营收为10.66亿美元,较上年同期增加26%,且略高于分析师平均预估的10.62亿美元.
英伟达股价收盘上涨1.05%至14.47美元,在盘後交易中劲扬5.5%.(完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64