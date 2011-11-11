〔美股业绩〕英伟达季度营收和获利略高于预期,股价盘後劲扬

* 营收略高于市场预期

* 本季营收预估低于预期

* 盘後股价上扬

路透11月10日电---绘图晶片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)第三季财报超越预期,因在个人电脑市场低迷之际,该公司把焦点放在智慧型手机和平板电脑上,然而,其本季营收预估则略低于预期.

英伟达股价在财报公布後跳升逾5%.

英伟达表示,本季度营收料较上季增加或减少2%,即约10.45-10.87亿美元,而分析师的平均预估为10.69亿美元.

该公司根据公认会计原则(GAAP)估算的获利为1.783亿美元或每股获利0.29美元,上年同期分别为8,490万美元或每股0.15美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预估为第三季每股获利0.26美元.

英伟达截至10月30日止当季营收为10.66亿美元,较上年同期增加26%,且略高于分析师平均预估的10.62亿美元.

英伟达股价收盘上涨1.05%至14.47美元,在盘後交易中劲扬5.5%.(完)