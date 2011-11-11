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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:17 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货小跌,上日收在15周高位

路透东京11月11日电---美国原油期货周五小幅下跌,上日收在15周高位,因经济数据显示美国经济略为改善,且欧 周债务危机的忧虑缓和.

欧元自一个月低点回升,受到意大利和希腊个别开始成立新政府,可能有助防止欧元区分裂的希望提振.

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