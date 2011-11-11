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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨逾1%,海力士半导体应收购消息而走升

路透首尔11月11日电---韩国股市周五盘初上涨,尾随美国股市弹升走势,海力士半导体(000660.KS)走高,稍早SK电讯(017670.KS)对该公司提出收购邀约.

海力士半导体的大股东周五将决定是否选择SK电讯为优先收购方,令延宕已久的收购案可望终将完成.

海力士股价升4%,SK电讯则跌2.1%.

0004GMT,综合股价指数.KS11升1.16%至1,834.22点.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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