〔韩国股市〕盘初上涨逾1%,海力士半导体应收购消息而走升

路透首尔11月11日电---韩国股市周五盘初上涨,尾随美国股市弹升走势,海力士半导体(000660.KS)走高,稍早SK电讯(017670.KS)对该公司提出收购邀约.

海力士半导体的大股东周五将决定是否选择SK电讯为优先收购方,令延宕已久的收购案可望终将完成.