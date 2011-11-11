《台湾报摘》--工商日报11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 头版头条:
--台积电(2330.TW)公布10月合并营收达376.1亿台币,为今年次高,较9月份增加12.6%.专业投资人分析,台积电10月营收优于市场预期,主要受惠部份客户回补库存急单效应,以及28奈米开始量产并挹注营收.
* 其他:
--台湾中石化(1314.TW)董事长沈庆京表示,历经多时调整,中石化营运表现稳健;前三季每股盈馀(EPS)5.17台币,帐上现金部位达122亿台币.未来扣除配发现金股息外,将全力支援两岸扩产计画.除参与中国大陆古雷投资案外,也会评估建立大陆新基地.
--外交部宣布台日双方完成"台日航约"修约换文程序,分阶段开放天空.除东京以外的所有航点班次,自即日起完全开放,毫无限制,且可享受任何航点延远权,并取消包机限制,客货运都可改申请为定期航班,预料台日每年互访观光人数可打破300万人次.
--外银在台若已有子行,三年内必须将在台分行并入子行.金管会委员会周四核准星展银行(DBS)(DBSM.SI)在台分行将主要营业、资产及负债分割给星展(台湾)银行,星展银现保留一家在台分行及一家国际金融业务分行,2013年底即必须并入子行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64