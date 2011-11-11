《台湾报摘》--工商日报11月11日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)公布10月合并营收达376.1亿台币,为今年次高,较9月份增加12.6%.专业投资人分析,台积电10月营收优于市场预期,主要受惠部份客户回补库存急单效应,以及28奈米开始量产并挹注营收.

* 其他:

--台湾中石化(1314.TW)董事长沈庆京表示,历经多时调整,中石化营运表现稳健;前三季每股盈馀(EPS)5.17台币,帐上现金部位达122亿台币.未来扣除配发现金股息外,将全力支援两岸扩产计画.除参与中国大陆古雷投资案外,也会评估建立大陆新基地.

--外交部宣布台日双方完成"台日航约"修约换文程序,分阶段开放天空.除东京以外的所有航点班次,自即日起完全开放,毫无限制,且可享受任何航点延远权,并取消包机限制,客货运都可改申请为定期航班,预料台日每年互访观光人数可打破300万人次.

--外银在台若已有子行,三年内必须将在台分行并入子行.金管会委员会周四核准星展银行(DBS)(DBSM.SI)在台分行将主要营业、资产及负债分割给星展(台湾)银行,星展银现保留一家在台分行及一家国际金融业务分行,2013年底即必须并入子行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.