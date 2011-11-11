《台湾报摘》--经济日报11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)10月非合并营收暴冲到2,955亿,创下历史新高,破除苹果砍单、营运不佳传言,超乎法人预期.台积电(2330.TW)10月合并营收376.1亿元,创今年单月营收次高.
* 其他:
--在减产与急单双重效应带动下,面板价格开始喊涨,友达(2409.TW)开第一枪,已通知下游客户调涨价格,幅度约1%左右,并取消大客户价格折让.虽涨幅不大,却代表全球面板业有望走出黑暗迎接曙光.
--金管会、大陆银监会首长会面的"二次金银会"拍板,金管会主委陈裕璋预定在12月初率银行局官员赴北京,与新上任的银监会主席尚福林展开会谈.陈裕璋此行将敲定三项政策,一是台资银行绿色通道的具体优惠;二是银监会对于"台商"的定义;三为国银承作人民币的时间.
--大陆联想集团(0992.HK)董事会新任主席杨元庆9日率领联想最高管理团队在北京首度亮相,杨元庆发出豪语指出,联想超过惠普(HPQ.N)、登顶个人电脑(PC)行业是迟早的事.联想集团顾问、宏基(2353.TW)前执行长兰奇(Gianfranco Lanci)也现身会场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64