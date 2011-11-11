《台湾报摘》--经济日报11月11日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)10月非合并营收暴冲到2,955亿,创下历史新高,破除苹果砍单、营运不佳传言,超乎法人预期.台积电(2330.TW)10月合并营收376.1亿元,创今年单月营收次高.

* 其他:

--在减产与急单双重效应带动下,面板价格开始喊涨,友达(2409.TW)开第一枪,已通知下游客户调涨价格,幅度约1%左右,并取消大客户价格折让.虽涨幅不大,却代表全球面板业有望走出黑暗迎接曙光.

--金管会、大陆银监会首长会面的"二次金银会"拍板,金管会主委陈裕璋预定在12月初率银行局官员赴北京,与新上任的银监会主席尚福林展开会谈.陈裕璋此行将敲定三项政策,一是台资银行绿色通道的具体优惠;二是银监会对于"台商"的定义;三为国银承作人民币的时间.

--大陆联想集团(0992.HK)董事会新任主席杨元庆9日率领联想最高管理团队在北京首度亮相,杨元庆发出豪语指出,联想超过惠普(HPQ.N)、登顶个人电脑(PC)行业是迟早的事.联想集团顾问、宏基(2353.TW)前执行长兰奇(Gianfranco Lanci)也现身会场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.