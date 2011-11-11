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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:01 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北11月11日电---台湾央行周五表示,例行开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为1,694.5亿台币.

央行各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行2,966亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负23亿台币,累计超额准备为707亿台币,加计前期1%的超额准备为2,156亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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