《全球重要经济事件一览表》--11月11日-11月18日

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11月11日(五)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年部长级会议.

东京--日本上议院与下议院的预算委员会就泛太平洋合作关系(Trans-Pacific Partnership)举行辩论.

挪威阿格德尔--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)面对该行区域网络Region South讲话.

马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)出席圆桌讨论会(1130).

阿姆斯特丹--挪威央行副总裁Jan Qvigstad出席"金融创新对社会福利的影响会议".

里斯本--葡萄牙议会全体出席2012年预算讨论.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

芝加哥--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在芝加哥联储银行第14届国际银行业年会午餐会上讲话(1800).欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯讲话(2215).

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席IMF举办的"货币与宏观审慎政策:改变与对策"小组讨论(1945).

11月12日(六)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年经济领袖会议.

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会(0100).

北京--美国财政部助理部长Marisa Lago在2011年财新峰会:"中国及世界"就国际金融监管问题发表演讲.

11月13日(日)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年经济领袖会议(最後一天).

11月14日(一)

法兰克福--欧元金融周.

斯德哥尔摩--瑞典央行和欧洲央行就银行解决方案举行会议.演讲者包括欧洲央行执委会成员普雷特及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧.(0600)

多伦多--加拿大央行总裁卡尼出席仪式,公布百元新钞.(1800)

11月15日(二)

东京--日本央行货币政策会议(至11月16日).

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议的会议记录(0030).

伦敦--欧洲复兴开发银行公布2011年变革报告(1600).

卢森堡--欧洲央行执委会成员史塔克在卢森堡金融论坛发表演说,主题是"欧元区货币政策前景".(0915)

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易CFA Society发表演讲,主题为"经济前景与货币政策".(1330)

亚利桑那州史考特戴尔--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演讲(1508).

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在外交委员会发表演讲,主题为"美联储的双重责任"(1300).

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表以"太大不能倒"为题发表演讲(1730).

11月16日(三)

东京--日本央行货币政策会议.(最後一日)

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.

雷克雅未克--冰岛央行出版11月第二度货币政策会议的会议纪录.

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表演讲.(1645)

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中参加"美联储政策与信贷配置"的小组讨论.(1615)

11月17日(四)

东京--日本央行公布月度报告.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会开会.议程中并无排定公布利率.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在内部稽核人员(澳洲)金融服务论坛中致开幕词.(2130)

肯塔基州列克星敦--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说,主题为"经济前景与美国家庭的进步."(1730)

11月18日(五)

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议

法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行代表大会.演讲者包括:欧洲央行总裁德拉吉(受邀)、欧洲央行管委会成员魏德曼、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、比利时副总理瑞德斯、欧洲复兴开发银行总裁米罗、巴西央行副总裁Luiz Pereira.

智利圣地牙哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在智利央行的央行峰会参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的简报与讨论.(1850)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)