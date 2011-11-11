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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:30 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元回升,债券持稳

路透首尔11月11日电---韩国韩元兑美元KRW=周五小幅回升,正面的企业消息再加上意大利债务忧虑缓和,带动美国股市扬升.意大利公债标售成功以较部分人预期更低的利率筹得资金.

0055GMT,韩元兑美元KRW=报1,130.9韩元,周四收报1,134.2韩元.

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