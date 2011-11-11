〔日圆汇率〕日本财相安住淳称密切关注日圆的投机抄作(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(新增细节)
路透东京11月11日电---日本财务大臣安住淳周五表示,将密切关注外汇市场以研判是否有推升日圆的投机抄作.
美元/日圆JPY=报77.65日圆,接近周四触及的两周低位77.49日圆,此前则逐步脱离上个月末所创下的高位79.51日圆.日本10月31日干预市场的影响力消退.
在被问及当局自那时以後是否会持续干预汇市,安住淳不愿置评,只重申必要时将采取果断行动.
"我正在密切关注,以研判是否有任何的投机性和无序波动,"安住淳在内阁会议後对记者表示."我已下达指示要密切注意是否有任何这类情况."
安住淳并表示,他希望意大利的政治情势将稳定下来,以协助安抚市场对欧洲主权债务危机的不安情绪.
"自从欧洲爆发问题以来,尤其是意大利,整体市场不稳定性因素有所增加,包括上周以来的股价表现,"安住淳表示."我希望正面因素将增加..如果(意大利)试着稳定政治情势."
安住淳表示,他将会在国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德本周末访日期间,和她就欧洲情况交换看法.他称,拉加德也将会晤日本央行总裁白川方明.
"我希望听取IMF正在考虑什麽样的承诺,以及欧洲将建立何种计画的讯息,"安住淳表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64