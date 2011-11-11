〔日圆汇率〕日本财相安住淳称密切关注日圆的投机抄作(更新版)

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路透东京11月11日电---日本财务大臣安住淳周五表示,将密切关注外汇市场以研判是否有推升日圆的投机抄作.

美元/日圆JPY=报77.65日圆,接近周四触及的两周低位77.49日圆,此前则逐步脱离上个月末所创下的高位79.51日圆.日本10月31日干预市场的影响力消退.

在被问及当局自那时以後是否会持续干预汇市,安住淳不愿置评,只重申必要时将采取果断行动.

"我正在密切关注,以研判是否有任何的投机性和无序波动,"安住淳在内阁会议後对记者表示."我已下达指示要密切注意是否有任何这类情况."

安住淳并表示,他希望意大利的政治情势将稳定下来,以协助安抚市场对欧洲主权债务危机的不安情绪.

"自从欧洲爆发问题以来,尤其是意大利,整体市场不稳定性因素有所增加,包括上周以来的股价表现,"安住淳表示."我希望正面因素将增加..如果(意大利)试着稳定政治情势."

安住淳表示,他将会在国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德本周末访日期间,和她就欧洲情况交换看法.他称,拉加德也将会晤日本央行总裁白川方明.

"我希望听取IMF正在考虑什麽样的承诺,以及欧洲将建立何种计画的讯息,"安住淳表示.(完)