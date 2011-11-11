〔电脑产业〕明年首季PC出货量料减少,因泰国洪灾致硬碟机短缺--IDC

路透11月10日电---科技研调机构国际数据公司(IDC)表示,由于泰国洪灾後硬碟机(硬盘驱动器)缺货,2012年第一季个人电脑(PC)出货量可能会减少多达五分之一.

据IDC认为,泰国占到全球硬碟机产能的40-45%,其预计这当中半数将受到洪灾直接冲击.

最大硬碟机制造商Seagate Technology(STX.O)和Western DigitalWDC.N都在泰国有大型制造厂.

泰国洪灾自7月以来已造成至少320人死亡,并损及泰国中部工业化地区.硬碟机制造商从那时起已提价20-40%.

"IDC相信硬碟机产业将复原,并以相对较快的速度恢复生产,但供应吃紧的状态将还会维持一段时间,"IDC说.

"第四季出货的PC有很大一部分已经投产,或者可用现有的硬碟机库存来完成,使得PC出货量受到的冲击限制在低于10%,"IDC说.

"但若发生最糟的情况,2012年第一季整体PC出货量可能减少逾20%."(完)