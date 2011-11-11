〔电脑产业〕明年首季PC出货量料减少,因泰国洪灾致硬碟机短缺--IDC

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月10日电---科技研调机构国际数据公司(IDC)表示,由于泰国洪灾後硬碟机(硬盘驱动器)缺货,2012年第一季个人电脑(PC)出货量可能会减少多达五分之一.
据IDC认为,泰国占到全球硬碟机产能的40-45%,其预计这当中半数将受到洪灾直接冲击.
最大硬碟机制造商Seagate Technology(STX.O)和Western DigitalWDC.N都在泰国有大型制造厂.
泰国洪灾自7月以来已造成至少320人死亡,并损及泰国中部工业化地区.硬碟机制造商从那时起已提价20-40%.
"IDC相信硬碟机产业将复原,并以相对较快的速度恢复生产,但供应吃紧的状态将还会维持一段时间,"IDC说.
"第四季出货的PC有很大一部分已经投产,或者可用现有的硬碟机库存来完成,使得PC出货量受到的冲击限制在低于10%,"IDC说.
"但若发生最糟的情况,2012年第一季整体PC出货量可能减少逾20%."(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64