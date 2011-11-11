〔台湾债市〕RP利率持稳,下周债券交割多料扰动市况

路透台北11月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.投信申购款流入,资金供给相对充裕;不过,随着时序接近月中,预期下周或因资金需求而有较大缺口.

资金调度人士表示,下周市场紧缩因子较多,除月中例行性支出高峰外,总计约有495亿台币的公司债及公债即将交割.受资金需求增加影响,RP利率高档成交料将逐步增加,甚至还有微幅向上1至2个基点的可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)