在2017年前若未采取行动,则全球气温将超安全水平--国际能源署

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月9日电---国际能源署（IEA）周三称，当前仍有大量在建的石化燃料发电厂及工厂，若2017年前不能出台新的国际气候问题行动计划，则全球气温将无法限制在安全水平。
为预防气候变化带来的灾难性後果，全球气温上升幅度据称必须控制在2摄氏度以内，为达到此项目标，二氧化碳排放量必须控制在百万分之450个单位。
当前二氧化碳排放量已达百万分之390个单位，因此迫切需要对此采取行动。
IEA在《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中称，为限制全球暖化，现有的发电厂、建筑和工厂等的二氧化碳排放量，已经达到2035年前可以允许的相应排放量的80%。
IEA首席经济学家Fatih Birol说：“随着一年年的时间流逝，却没有推动清洁能源投资的明确信号，高排放基础设施形成的‘套牢’，使得我们实现能源安全与气候目标更为困难、成本更高。”
国际气候谈判人员将于几周後聚首南非，商讨应对全球暖化的新协议。
不过，外界对今年出台有约束力协议的期望不高。欧盟正努力争取2015年达成协议，而一些别的国家却希望延期至2018或2020年。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64