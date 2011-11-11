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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:14 BJT

《外汇动态》美元/韩元在韩国维持利率不变後持稳,关注股票资金动向

0159GMT---美元/韩元KRW=KFTC持稳,无视于韩国央行一如预期决定维持利率不变一事;而投资人则关注与外资近期售股相关的潜在需求.

美元/韩元跌0.4%至1,130.2.

"我们可能见到股市资金流出水位升高,"首尔一当地银行资深交易员表示.

外资料连续第三天卖超,前两天总计卖超7,721亿韩元(6.807亿美元).(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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