〔路透调查〕投资者转向看跌亚洲货币,削减对坡元的押注

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透新加坡11月10日电---周四公布的路透调查显示,随着欧债危机愈演愈烈,投资者在过去两周转向看跌大部分亚洲新兴货币,但他们略微提高中国人民币的仓位.
此次调查在两天里访问了12位外汇分析师,调查结果显示,外汇市场投资者对新加坡坡元的看法转为悲观,对其押注的降幅为2009年4月以来最大.
外汇投资者对印度卢比的看法也达到9月中旬以来最悲观的程度.
该调查旨在评估市场对八种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币(林吉特).
对于坡元,受访12位分析师中有10位持看空立场,两位看多.坡元兑美元周四跌破一道技术支撑位.
受访分析师全都看空印度卢比.印度卢比兑美元或将再度下探52.20的历史低位,受该国贸易逆差扩大、汽车销售下滑和穆迪调降印度银行业前景等负面因素拖累.
本次调查结果发布恰逢对欧债危机的忧虑加剧之际,意大利借款成本飙升,引发欧元区恐将解体的担忧.
在10月27日公布的上次调查中,投资者开始看多韩国韩元及部分其它亚洲货币,并提高了对人民币的押注,受助于市场对于欧债危机或得以解决的乐观情绪.[ID:nCN1182310]
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN 如下:
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索
11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48
10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30
10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23
9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50
9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17
8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39
8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37
------------------------------------------------------------------- (完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64