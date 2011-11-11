〔路透调查〕投资者转向看跌亚洲货币,削减对坡元的押注

路透新加坡11月10日电---周四公布的路透调查显示,随着欧债危机愈演愈烈,投资者在过去两周转向看跌大部分亚洲新兴货币,但他们略微提高中国人民币的仓位.

此次调查在两天里访问了12位外汇分析师,调查结果显示,外汇市场投资者对新加坡坡元的看法转为悲观,对其押注的降幅为2009年4月以来最大.

外汇投资者对印度卢比的看法也达到9月中旬以来最悲观的程度.

该调查旨在评估市场对八种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币(林吉特).

对于坡元,受访12位分析师中有10位持看空立场,两位看多.坡元兑美元周四跌破一道技术支撑位.

受访分析师全都看空印度卢比.印度卢比兑美元或将再度下探52.20的历史低位,受该国贸易逆差扩大、汽车销售下滑和穆迪调降印度银行业前景等负面因素拖累.

本次调查结果发布恰逢对欧债危机的忧虑加剧之际,意大利借款成本飙升,引发欧元区恐将解体的担忧.

在10月27日公布的上次调查中,投资者开始看多韩国韩元及部分其它亚洲货币,并提高了对人民币的押注,受助于市场对于欧债危机或得以解决的乐观情绪.[ID:nCN1182310]

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN 如下:

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48

10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30

10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23

9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50

9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17

8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39

8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37

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