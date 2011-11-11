〔日本股市〕早盘收小跌延续上日跌势,欧债疑虑仍挥之不去

路透东京11月11日电---日本股市继上日大跌後,周五延续跌势,欧债危机恶化的疑虑仍令投资人心存戒慎.

但大盘跌幅不大,此前德国总理梅克尔周四驳斥该国可能乐见欧元区规模缩小的想法,且意大利更为接近组成联合政府.