《HOME专栏》中国铜进口数据强劲,但多头小心过度乐观解读

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 蔡美珍/兰秀娟

路透伦敦11月10日电---中国10月铜进口量创2010年5月以来单月最高,证实9月的转变并非昙花一现.

中国10月未锻造铜及铜材进口383,507吨,比9月小幅增加,但远高于今年上半年进口低迷水准,当时中国正在消耗铜库存.

确实,今年1-10月进口311万吨的数字,同比仍下滑13.5%,但这个落差正在快速缩减.

对饱受打击的多头而言,这将是强心针.它所代表的意义是,至少目前为止中国的铜需求相对持稳,即使是在其它制造业领域因为欧债危机而采取更加保守态度之时,尤其是欧洲地区.

但多头人士应该慎防过度简化解读过去几个月的进口动能变化.

中国铜进口图表(link.reuters.com/xax84s)

〔表格〕中国10月进出口重点商品量值表[ID:nEAP307A25]

**结束消耗库存?**

对铜市多头而言,中国9月及10月铜进口加速,所传达的最有利讯息就是中国库存周期已经转向.

第三季期间有更多证据显示,中国整体支应铜库存消耗的能力已经达到极限.

上海期货交易所(SHFE)的显性库存大减,10月底触及四个月低位61,248吨.

同样值得注意的是,上海保税仓库铜库存也是下滑.似乎已经回到接近略低于20万吨的"正常"水准.

与伦敦金属交易所(LME)现货价相比,上海保税仓库铜及新进口铜分别升水每吨150-170美元及100-130美元,反映出中国铜货买需.

综合来看,这些讯号显示铜进口加速的可能性一直存在.