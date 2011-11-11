《美国政经分析》国势衰微论调响起,打破政治僵局是转运关键

* 美国料能控制赤字危机

* 美元及经济活力仍为强项

* 中国崛起,但美国未必衰落

记者 Andrew Quinn 编译 张明钧/兰秀娟

路透华盛顿11月10日电---若美国能够改善其政治运作,则在中国及其它新兴国家的挑战日益增强之际,仍可能维系其全球霸主的地位.但美国必须得加快脚步.

本周在路透华盛顿峰会上发言的政界领袖以及分析师,多对于美国债务与日俱增深感不安,其控制债务的问题已经到了关键的阶段,此刻一国会小组正寻求在11月23日期限之前就全面减赤达成共识.

2012年大选之前党派纷争气氛愈发尖锐,已然导致政策僵局,这可能干扰其控制预算赤字和促进经济成长的努力.目前美国经济疲弱,难以大幅降低失业人口.

但美国仍具备基本优势,包括美元的全球性地位,以及企业的效率和创新能力等等,这意味着关于美国即将衰落的疑惧可能是杞人忧天.

"我们仍旧相信,美国拥有良好的制度,其强大的生命力已得到证明."美国穆迪投资服务公司(Moody's)首席美国分析师Steven Hess表示.

"如果只在个别的一两年陷入政治僵局,使得决策难度提高,并不意谓着这个国家就已经完全丧失其优势."

过去一年来,美国衰弱的说法逐渐发酵.美国政界关于政府支出的争斗,导致标准普尔在8月摘下美国的顶级AAA债信评等.

美国国务院负责国际经济政策的高阶官员Robert Hormats指出,美国当前的首要挑战,在于把支出重点重新放在教育及基础建设上面,以跟上中国等资金充裕的竞争对手.这些对手正在快速进行现代化进程.

"我们能否在10-15年後仍然是竞争力强大的主要国家,关键在于我所谓的长期预先准备."Hormats表示."我们必须证明我们的政治制度能够产生成果...我们必须投资."

这些投资可能取决于国会"超级委员会"所做的决定,该委员会必须在未来两周内确定如何节约至少1.2万亿(兆)美元预算支出.

由于共和党与民主党在加税,以及社会保障与医保等社会安全网法定支出上存有歧见,目前由总统和国会酌情决定的支出(discretionary spending)成为焦点,这些支出包括对外援助及军费等项目.