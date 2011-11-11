〔台湾债市〕殖利率微幅收高,量缩等待30年增额券标售

路透台北11月11日电---台湾债市主要殖利率周五微幅收高.因意大利债务问题略有好转,带动亚洲股市小幅反弹.但债市交易商对消息面反应仍旧冷淡,盘面观望气氛浓厚,令全日成交值仅有122.5亿台币,不到上日273亿的一半.

交易商指出,欧债危机的消息变幻莫测,使得交易难度大为增加,再加上下周二就要标售30年增额券100/8R,让市场观望气氛更趋浓厚,预料要等到标债结果出炉後,债市走向才有机会趋于明朗.

"今天买卖报价更宽,连当冲的意愿都没了."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则开玩笑称,"不是已经"立冬"了吗?债市自然也要过冬了."他指出,债市要出现明确方向,必须等100/8R的标售结果,倘若比市场预期还好,那长券端或许有机会演出轧空走势.

周四意大利距离组成国家联合政府更近一步,而该国财政部标售的一年期公债收益率(殖利率)低于7%,此水准被投资者视为债务负担不可持续的界限.究竟是该担心意大利借款利率达到14年来最高,还是要对其有能力成功标售债券感到高兴,市场人士对此看法分歧.[ID:nCN1213308]

台湾股市周五反弹收升0.8%.加权股价指数.TWII收升58.61点,至7,367.29点.上交易日则重挫3.35%.

100/8R将在下周二(15日)标售,金额300亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.26 1.0261 1.0240-1.0285 87.5

10 100/9 A00109=TWO +0.64 1.3284 1.3221-1.3290 31.0

30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9220 1.9220-1.9300 4.0

针对下周二要登场标售的100/8R,交易商指出,近日的未平仓量虽有微幅增加至6.5亿台币,但空单累积的速度相当缓慢,想从中推测得标利率的难度也大为增加.

"发行前交易殖利率多成交在1.92-1.93%,若以20年券1.78%的位置反推,还算合理."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员则认为,现在要预测100/8R的得标利率还太早,但一般认为,倘若结果优于预期,20年券100/7将是最大受惠者,殖利率有机会走一波小多头行情.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9210

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3284

5 100/6 A00106=TWO 1.0261

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)