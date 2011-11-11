〔台湾债市〕殖利率微幅收高,量缩等待30年增额券标售

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透台北11月11日电---台湾债市主要殖利率周五微幅收高.因意大利债务问题略有好转,带动亚洲股市小幅反弹.但债市交易商对消息面反应仍旧冷淡,盘面观望气氛浓厚,令全日成交值仅有122.5亿台币,不到上日273亿的一半.
交易商指出,欧债危机的消息变幻莫测,使得交易难度大为增加,再加上下周二就要标售30年增额券100/8R,让市场观望气氛更趋浓厚,预料要等到标债结果出炉後,债市走向才有机会趋于明朗.
"今天买卖报价更宽,连当冲的意愿都没了."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则开玩笑称,"不是已经"立冬"了吗?债市自然也要过冬了."他指出,债市要出现明确方向,必须等100/8R的标售结果,倘若比市场预期还好,那长券端或许有机会演出轧空走势.
周四意大利距离组成国家联合政府更近一步,而该国财政部标售的一年期公债收益率(殖利率)低于7%,此水准被投资者视为债务负担不可持续的界限.究竟是该担心意大利借款利率达到14年来最高,还是要对其有能力成功标售债券感到高兴,市场人士对此看法分歧.[ID:nCN1213308]
台湾股市周五反弹收升0.8%.加权股价指数.TWII收升58.61点,至7,367.29点.上交易日则重挫3.35%.
100/8R将在下周二(15日)标售,金额300亿台币.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.26 1.0261 1.0240-1.0285 87.5
10 100/9 A00109=TWO +0.64 1.3284 1.3221-1.3290 31.0
30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9220 1.9220-1.9300 4.0
针对下周二要登场标售的100/8R,交易商指出,近日的未平仓量虽有微幅增加至6.5亿台币,但空单累积的速度相当缓慢,想从中推测得标利率的难度也大为增加.
"发行前交易殖利率多成交在1.92-1.93%,若以20年券1.78%的位置反推,还算合理."一证券商交易主管说.
另一证券商交易员则认为,现在要预测100/8R的得标利率还太早,但一般认为,倘若结果优于预期,20年券100/7将是最大受惠者,殖利率有机会走一波小多头行情.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.9210
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3284
5 100/6 A00106=TWO 1.0261
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64