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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 13:50 BJT

〔台湾股市〕收升58.61点,鸿海及友达大涨

路透台北11月11日电---台湾股市周五反弹收升0.8%.受10月强劲营收数据激励,电子权重股鸿海(2317.TW)和台积电(2330.TW)带领大盘上扬.

加权股价指数.TWII收升58.61点,至7,367.29点.上交易日则重挫3.35%.

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