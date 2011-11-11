〔新债招标〕台湾台电增额发行逾49%有担债,长券较受青睐(更新版)

(新增市场看法与标售细节)

* 养券需求令台电增额发行逾49%标出179亿台币有担债

* 符合公债近期走势,长券端利率走低短券向下有压

* 经济前景展望保守,买盘青睐绝对报酬率高的券

路透台北11月11日电---经济成长动能趋缓,养券需求让台湾最大公司债发行单位--台电周五又以增额发行逾49%,标出179亿台币有担债.绝对报酬率高的七年与10年券受买盘追捧,得标利率较前次走低,五年券则反向走高.

根据台电的标售文件显示,10年期有担保公司债以1.58%定价,较前次得标利率低3个基点,发行金额75亿台币;七年期债券以1.46%定价,较前次低2个基点,发行金额29亿台币;五年期债券则以1.32%定价,较前次得标利率高2个基点,发行金额75亿台币.

针对标售结果,一证券商交易主管认为,与近期公债市场的走势一致,"大家都想找绝对利率高的下手."

另一证券商交易员也指出,本次台电五年期债券的标售与五年期公债100/6A00106=TWO命运一样,养券空间不够大,得不到买盘的青睐.

他们认为,从近期20年增额券100/7R、高雄市政府债以及今日台电有担债的标售结果,已经可以清楚了解,市场对未来一至两年,经济增长力道将相对微弱的预期颇为强烈,具稳定收益、绝对报酬率较高的券,会是实质买盘较愿意买进的标的.

台电甫于上月以增额发行逾45%,标出175亿台币有担保公司债.其中,10年期以1.61%定价,发行金额70亿台币;七年期以1.48%定价,发行30亿台币;五年期以1.30%定价,发行金额75亿台币.

若纳入本次的标售额度,台电今年已发行917亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

台电此次公司债保证银行为台湾银行、土地银行、兆丰银行、第一银行,主办证券商为群益金鼎证券,预定在12月中下旬发行.

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)