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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:09 BJT

(重发)〔韩国股市〕反弹收高2.8%,受大型股涨势推助(更新版)

(重发以注明为更新版,文中新增细节)

路透首尔11月11日电---韩国股市周五收高2.8%,受三星电子225930.KS等大型股涨势推升;但受意大利债务问题影响,指数仍创下七周来单周最大跌幅.

"市场继上日大跌後反弹回升,正在20日均线附近的支撑站稳脚步,"现代证券市场分析师Bae Sung-young表示.

综合股价指数.KS11收高2.77%,或50.20点,成为1,863.45点;但指数本周仍挫跌3.37%,创七周来最大单周跌幅.

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