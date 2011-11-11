〔台湾货币市场〕短率持平,供需顺畅且下周料变化不大

* 资金供需顺畅,利率持平

* 下周料变化不大,周五可能略紧

记者 张雅菁

路透台北11月11日电---台湾银行间短期利率周五持稳,整体资金宽松,不过拆进需求亦热络,加以央行冲销调整,市况变化不大.预期下周亦然,可能只有下周五压力会略增.

市场人士表示,今日央行委托大型金融机构拆入隔夜资金目标较昨日略降,早盘收齐不难,而且午後亦持续有些主动欲拆出以消化资金的询问;不过,从近日一至两周期拆款利率并未走低来看,游资并不算浮滥,整体供需颇为顺畅.

"还是有需求,一些新银行跟行库有来拆,钱很好放,不可能滥,"一外商银人士称.

至于下周市况,预期还是维持适度宽松的态势,可能只有周五因公债发行交割,而略显紧俏.

本地时间14:56,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间为0.299-0.770%,上日在0.299-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.800%,上日在0.420-0.800%.

**短票利率**

票券商方面,交易员表示,今日发行量一如预期增加,但依旧供不应求;至于下周,即使周五时缺口可能相对较大,但应该也不至于使利率明显走升,顶多低档成交量降低.

30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%,高档以跨月为主.

今日央行存单到期金额1,694.5亿台币,发行金额稍後公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共9,467.6亿,依序为周一4,678.8亿、周二175.5亿、周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负48亿台币,累计超额准备为697亿台币,加计前期1%的超额准备为2,146亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周五持稳.投信申购款流入,资金供给相对充裕;不过,随着时序接近月中,预期下周或因资金需求而有较大缺口.

资金调度人士表示,下周市场紧缩因子较多,除月中例行性支出高峰外,总计约有495亿台币的公司债及公债即将交割.受资金需求增加影响,RP利率高档成交料将逐步增加,甚至还有微幅向上1至2个基点的可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)