〔台湾汇市〕台币兑美元收升7.4分,因欧债疑虑暂缓但追价乏力

路透台北11月11日电---台币兑美元TWD=TP周五收升7.4分,义大利公债顺利标售及希腊新总理人选出炉,市场对欧债疑虑暂时舒缓,台股随亚洲股市小幅反弹,韩元等亚币呈上扬走势,带动台币上涨.

不过,汇银人士指出,盘初虽见外资汇入推动台币走升,但外商追价谨慎,甚至逢低承接美元部位,且在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周期及一个月期的美元/台币换汇点仍呈溢价,意味着在国际经济动荡下,场上观望气氛不散.

"在年底之前,交易员大多比较小心谨慎."一位外商银行人士称,"市场仍然会持续关注欧洲问题,尤其是义大利和希腊的政治情势发展."

市场人士表示,盘中并未见央行进场阻升,相见于台币大幅走贬时,台北外汇经纪公司能爆出10亿美元以上的交易大量,台币今日升值却没带量,显示银行间回补美元的避险需求不断,一旦出口商抛汇筹码消化完毕,台币震荡幅度可能加大.

他们预估,台币下周一交投先看30.10-30.30元间,大抵不脱区间整理,且30.0元附近有压力存在.

台币/美元周五收报30.188元,较一周前贬值1.63角或0.54%;累计今年以来台币已升值逾0.60%,尽管此前欧债危机爆发令台币全数抹去上半年涨幅.

台湾加权指数.TWII周五收涨0.80%至7,367.29点;外资及陆资在台股卖超51.26亿台币,已连续四日卖超,累计金额为209.01亿.[ID:nCT0419556]

新兴汇市中,韩元KRW=周五走扬,因意大利政经危机相关疑虑纾缓,提高投资人对风险资产的胃纳;但欧元区债市崩解的疑虑萦绕不去,亚洲新兴货币本周料累计下跌.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.188 30.262 30.120-30.262 30.262 6.12 12.44

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.182 30.232 30.125-30.185 30.185 2.62 4.35

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.030/0.050

美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.135/-0.095

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