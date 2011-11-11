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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:57 BJT

〔新兴汇市〕韩元上扬,但亚币周线料将收跌

路透新加坡11月11日电---韩元周五走扬,因意大利政经危机相关疑虑纾缓,提高投资人对风险资产的胃纳;但欧元区债市崩解的疑虑萦绕不去,亚洲新兴货币本周料累计下跌.

投资人在过去两周转而看空多数该区域货币,路透调查显示,投资人看空坡元的程度为2009年4月以来之最.在新兴亚洲货币当中,投资人最为看跌印度卢比.[ID:nCT0419358]

据汤森路透数据显示,印度卢比/美元INR=D2本周迄今下挫2.3%,为亚洲表现最差的货币.坡元SGD=D3表现次之,挫跌2.1%.

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