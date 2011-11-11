《外汇动态》欧元下滑,中东买需提振效果不大

0817GMT---欧元/美元EUR=报在1.3605,略微跌离1.3649的日高,因稍早中东买盘需求的提振效果终究不大.

在1.3560下方可见停止单伺机而待.

在上档方面,部份市场人士认为欧元可能一路升破在1.3655及1.3670附近的停止位,而後卖单将在1.3700上方介入.(完)