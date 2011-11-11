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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 18:08 BJT

〔路透基点〕台湾大统船务35亿日圆船舶融资案获五家银行参与--RLPC

路透香港11月11日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,大统船务一项35亿日圆等值七年定期贷款案进入市场筹组.

这笔贷款采分期偿还,由花旗集团(代理行)、中国信托商银、兆丰国际商银、上海商业储蓄银行及台北富邦银行主办.

贷款资金用于一艘总载重吨116,000吨散装船.

2009年12月,大统船务取得一笔43.5588亿日圆等值七年定期贷款,同样由上述五家银行主办.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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