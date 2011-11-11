〔台湾货币市场〕短率持平,供需顺畅且下周料变化不大(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(更新拆款及准备金数据)
* 资金供需顺畅,利率持平
* 下周料变化不大,周五可能略紧
记者 张雅菁
路透台北11月11日电---台湾银行间短期利率周五持稳,整体资金宽松,不过拆进需求亦热络,加以央行冲销调整,市况变化不大.预期下周亦然,可能只有下周五压力会略增.
市场人士表示,今日央行委托大型金融机构拆入隔夜资金目标较昨日略降,早盘收齐不难,而且午後亦持续有些主动欲拆出以消化资金的询问;不过,从近日一至两周期拆款利率并未走低来看,游资并不算浮滥,整体供需颇为顺畅.
"还是有需求,一些新银行跟行库有来拆,钱很好放,不可能滥,"一外商银人士称.
至于下周市况,预期还是维持适度宽松的态势,可能只有周五因公债发行交割,而略显紧俏.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.397%;区间为0.299-0.770%,上日在0.299-0.760%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.800%,上日在0.420-0.800%.
**短票利率**
票券商方面,交易员表示,今日发行量一如预期增加,但依旧供不应求;至于下周,即使周五时缺口可能相对较大,但应该也不至于使利率明显走升,顶多低档成交量降低.
30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%,高档以跨月为主.
央行今日共发行1,665亿台币存单,相较存单到期金额1,694.5亿,存单发行馀额减少29.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共9,467.6亿,依序为周一4,678.8亿、周二175.5亿、周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为182亿台币,至周日累计超额准备为1,243亿台币,加计前期1%的超额准备为2,692亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率周五持稳.投信申购款流入,资金供给相对充裕;不过,随着时序接近月中,预期下周或因资金需求而有较大缺口.
资金调度人士表示,下周市场紧缩因子较多,除月中例行性支出高峰外,总计约有495亿台币的公司债及公债即将交割.受资金需求增加影响,RP利率高档成交料将逐步增加,甚至还有微幅向上1至2个基点的可能.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.
交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64