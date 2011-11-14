(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月7日-11月11日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周宽幅震荡.欧债危机继续发酵,欧元步履蹒跚推升美元强势,

这部分缓解了人民币升值的压力;而中国10月贸易顺差不佳,又进一步削弱升值预期,人民币

上行动力不足,令汇价持续在6.33-6.35元之间震荡,预计近期还将延续盘整态势.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行当周继续通过公开市场净投放,金额为670亿元人民币.当周一年期央票发行利率

微跌,三月期央票则持平,央行此举意在调节央票的供求关系,维系当期市场流动性的合理充

裕,而非释放降息信号.

交易员并表示,当前一年期央票相对价值很好,料仍将获得机构的青睐,发行收益率或仍有

进一步下探的空间,但短期内降息无望,料其不会偏移一年期定期存款利率3.50%太多;三个月

期下调的必要性或不大,但也不能排除.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周现券收益率快速走跌,持续回落的通胀数据、表现疲软的出口数据,以及明

显反弹的信贷数据,均帮助市场进一步明确了政策微调并渐趋宽松的信号,加上流动性呈宽松

局面,收益率单周跌幅达数十基点(bp),虽末段出现小幅技术性反弹,但下周料将继续走跌,不

过深跌後市场的谨慎心态也有所升温,预计续跌空间将较为有限.[CN/CN]

--票据转贴利率当周延续跌势.一年期央票发行收益率逾两年来首次下滑,政策放松基调确立,

银行信贷规模较前期明显改善,不少银行恢复票据业务,再加上流动性宽松,机构收票热情偏高

推动转贴利率连连下跌,预计近期还将继续震荡下行.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周呈震荡下跌格局,累计下挫1.87%,主要受出口数据不佳及外围市场大跌

等因素拖累.分析人士指出,考虑外部环境不确定性因素较多,加之未来市场或迎接更多大盘

股IPO冲击,预计短线多空在2,500点关口胶着.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周大幅下滑,欧债危机仍萦绕不去,继希腊之後,市场焦点转向意大利债务问题,

全球股市及大宗商品市场再遭重挫,临近周末,随着欧美股市止跌反弹,沪铜才有所走稳,主要

合约SCFc3周五收报55,610元,全周大跌3,750元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周走势震荡,意大利债务问题成影响金市的主要因素,随着避险情绪的起伏,

金价呈冲高回落态势,国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报361.13元人民币,全周

涨逾1.8元;期金主要合约SHAUM2收报362.90元,涨0.87元.(完)