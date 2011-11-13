(重温稿)〔中国贸易〕明年外贸增速料低于20%,外部环境复杂带来挑战--商务部

* 预计2012年外贸将继续保持增长态势,但增速可能回落

* 主要风险来自外部条件

* 今年全年中国贸易顺差料约为1,500亿元

* 全球经济出现危机或二次衰退属小概率事件

* 商品价格回调风险加大,但跌幅将受到抑制

路透北京11月11日电---中国商务部周五发布报告称,2012年中国对外贸易形势具有保持平稳发展的一定基础和有利条件,但制约平稳发展的不确定不稳定因素亦在增加,主要风险来自于日趋复杂的外部条件.

商务部网站发布"中国对外贸易形势报告"称,预计2012年对外贸易将继续保持增长态势,但增速可能回落;预计中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右,全年贸易顺差料在约1,500亿美元.

"2012年在国内能源资源需求不断增加、扩大进口政策支持和国际大宗商品价格高位震荡等因素共同作用下,进口增长有望继续快于出口,贸易平衡状况将进一步改善."报告预测.

商务部称,下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性,又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性,进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系.

欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.[ID:nCN1210344]

商务部认为,明年世界经济贸易发展中首要问题在于全球经济下行风险加大,发达国家主权债务风险上升、政策工具空间渐窄,经济复苏动力不足、全球性通胀压力短期难以缓解,非经济因素干扰也不断增多.

不过报告预计,2012年世界经济有望延续复苏态势但下行风险增大,出现危机或二次衰退属小概率事件,但仍需高度关注欧洲主权债务危机.

报告称,中国对外贸易将继续保持政策的稳定性和连续性,保持进出口稳定增长;注重调整进出口产品结构、市场结构和地区结构;坚定不移地扩大进口,为企业扩大进口创造更加有利的条件.

此前中国证监会新任主席郭树清于周四称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.[ID:nCN1212636]

**大宗商品价格回调风险加大**

报告分析称,市场对未来经济形势和商品供需的预期仍是决定商品价格水平的基础,但随着大宗商品金融属性越来越强,资本力量对短期价格变动的影响越来越大.

"主要发达国家普遍强化宽松货币政策,未来一段时期国际资本大规模无序流动风险增大,大宗商品市场可能频繁大幅震荡,全球通胀形势不容乐观."报告称.

报告指出,未来一段时间国际大宗商品市场前景存在很大不确定性,价格进一步回调的风险加大,但考虑到一些供需因素,价格下跌幅度将受到抑制,同时还会受到美元汇率波动影响,加剧商品市场的不稳定.

而从商品类别来看,预计明年粮价仍将受到支撑而保持高位;石油供需形势有望趋于缓和,油价难有大幅上涨、波动幅度将有所收敛;有色金属需求增长将放缓,但价格难有大幅下跌.

铁矿石方面持续高价刺激了矿山投资,全球铁矿石供大于求因素正在累积,未来矿价有向下调整需求,同时铁矿石定价机制正发生根本性变化;汽车仍是前景最乐观的市场,新能源汽车是汽车业发展热点,但预计未来2-3年有可能出现供过于求.(完)

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