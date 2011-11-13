(重温稿)〔中美经济〕中国国家主席称美方不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义

路透上海11月11日电---中国国家主席胡锦涛周五表示,美国不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义;此外,美国应尽早放宽对华高技术出口限制,这将有利于缓解中美贸易不平衡,并促进美国的经济和就业.

中美贸易摩擦由来已久,美国一直就人民币汇率问题向北京施压,希望促进人民币的大幅升值以解决由来已久的贸易不平衡问题;中国政府则指责美国干涉其汇率政策并树立贸易壁垒.

中国中央广播电台周五引述胡锦涛称,未来五年中国进口总规模有望超过8万亿美元,到2015年社会消费品市场的规模将接近5万亿美元,这些都将给美国的出口贸易带来机会.

胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间接见美国贸易代表团时并表示,欢迎美国企业扩大对华投资,预计中美贸易额有望在今後30年内突破5,000亿美元.

中国商务部稍早发布报告称,2012年中国对外贸易形势具有保持平稳发展的一定基础和有利条件,但制约平稳发展的不确定不稳定因素亦在增加,主要风险来自于日趋复杂的外部条件.[ID:nCN1214308]

欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.[ID:nCN1210344](完)