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中国汇市 | 2011年 11月 13日 星期日 09:32 BJT

〔人民币汇率〕美国总统奥巴马称,人民币汇率遭到低估

路透檀香山11月12日电---美国总统奥巴马周六表示,中国的汇率政策有进行调整的需要,若北京当局允许人民币升值,将会对全球经济带来助益.

奥巴马在亚太经合组织(APEC)会议场外的一场美国商界领袖论坛上表示,美国无法在中国保护其智慧财产权(知识产权),这是"令人无法接受的".(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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